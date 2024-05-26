「電子線リソグラフィ教本」横山浩/秋永広幸定価:￥3000#横山浩#横山_浩#秋永広幸#秋永_広幸#本#電気・機械／電子通信本は一読のみです。古い本ですが、ほぼ購入時のままです。ページ折れや書き込みはありません。自宅本棚の保管です。図示やデータが多い本です。（写真参照ください）非常に希少性がある本であるため、価格はAmazonの価格を参考にさせていただきました。ご理解の上ご検討をお願い致します。



電子線リソグラフィ教本 | Ohmsha



電子線リソグラフィ教本



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