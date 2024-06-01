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2022年度版 高卒警察官 教養試験 過去問350など
商品番号 I92419506870
商品名

2022年度版 高卒警察官 教養試験 過去問350など
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「2022年度版高卒警察官教養試験過去問350」資格試験研究会定価:￥1800#資格試験研究会#本#社会／一般　を始め全14冊の公務員試験の対策参考書のセットです！過去問350以外は新品未使用です！現役合格をいたしましたので、半額以下でお売りします！新品未使用がほとんどですがとてもお値段をさげております。値下げ交渉は随時受け付けます。
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