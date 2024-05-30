熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き1〜19巻(既刊全巻)

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商品詳細
「熱愛プリンスお兄ちゃんはキミが好き」青月まどか★即購入可★分売不可★特典あり透明なブックカバーをつけた状態で読み保管してありました。本棚には除湿剤を置いてあります。お品物保護のためブックカバーをつけたまま発送しますが、気にされる方はお手元に届き次第外してください。本、特典共に一度人の手に渡ったものですので、神経質な方は購入をご遠慮ください。#青月まどか#青月_まどか#本#コミック／コミック
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