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テイルズ・オブ・アライズ プレミアムエディション　ufotable限定版
商品番号 V79236178035
商品名

テイルズ・オブ・アライズ プレミアムエディション　ufotable限定版
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

整理の為に出品致します。ufotableの通販サイト限定で販売された商品になります。通常のプレミアムエディションに複製原画セットがついております。ゲーム本体のみ開封しており、その他は未開封となっております。何か気になる点があればお気軽にご質問下さい。「テイルズ・オブ・アライズプレミアムエディション」#ゲーム#RPG#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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