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BETA 57A
商品番号 L86281967686
商品名

BETA 57A
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREBETA57AShureサウンドハウスで見た参考価格：¥17,300(税込)宅録用に購入しましたが、殆ど使用しなくなったため必要な方にお譲りします。写真にあるもの一式が付属します。(青いシートは付属しません)中古品であることにはご留意ください。よろしくお願いします。#Shure#SHUREBETA57A種類···マイク
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【国内正規品】SHURE ダイナミック マイクロフォン BETA57A

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BETA 57A 楽器用 ダイナミックマイク

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