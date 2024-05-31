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商品詳細
SHUREBETA57AShureサウンドハウスで見た参考価格：¥17,300(税込)宅録用に購入しましたが、殆ど使用しなくなったため必要な方にお譲りします。写真にあるもの一式が付属します。(青いシートは付属しません)中古品であることにはご留意ください。よろしくお願いします。#Shure#SHUREBETA57A種類···マイク
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http://narcologia.ru/goods/waveform130017.html
http://narcologia.ru/goods/septet786719.html
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【国内正規品】SHURE ダイナミック マイクロフォン BETA57A
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