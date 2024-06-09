俳優の仕事 第1,2,3部セット

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商品詳細
3点セットです。表紙は多少よごれがありますが、中身は美麗な状態です。「俳優の仕事俳優教育システム第1部」岩田貴/堀江新二/コンスタンチン・スタニスラフスキー定価:￥5800「俳優の仕事第二部俳優教育システム」堀江新二/安達紀子/コンスタンチン・スタニスラフスキー定価:￥5800「俳優の仕事第三部俳優の役に対する仕事」堀江新二/安達紀子/コンスタンチン・スタニスラフスキー#岩田貴#岩田_貴#堀江新二#堀江_新二#コンスタンチン・スタニスラフスキー#本#芸術／演劇・映画 #スタニスラフスキー
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