新潮カセットブック33本セット

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商品詳細
引っ越しのため祖父母の部屋を片付けてたら出てきた物です。再生する方法が無かったため確認は出来ていませんが、それでも良ければって方のみお願いします。#貴重#カセットブック#朗読#レトロ#昭和
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