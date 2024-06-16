ジボム 直筆サイン入り 生写真 わくわく滞在記 生写真セット

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即購入可滞在記のサインはプリントです。目立つような傷、汚れはございませんが、素人管理である点はご理解ください。折れや、傷、水濡れのないよう梱包します。硬貨ケースご希望の場合は＋50円で承ります。(それ以外はダンボール等で補強いたします。)値段交渉〇質問等ございましたら、お気軽にコメントください(^^)GoldenChildゴルチャデヨルソンユンYジャンジュンチャンジュンTAGテグヨンテクヨンテグTAGスンミンジェヒョンジボムドンヒョンジュチャンボミン