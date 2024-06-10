【値下げ/完全受注生産品DVD付】王一博/肖战 ファンミ/レコーディング写真集

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博君一肖ファンサイト限定の写真集です。写真集の内容は2019年にタイと南京で行ったファンミのオフショットと陳情令主題歌をレコーディング模様、そして一部は陳情令の撮影当初のメイキング写真を収録された貴重な1冊です。受注してから制作し始める数量限定になります。初期購入限定のフォトスタンド付き。1-2回程度読みましたので、商品状態は悪くはないと思いますが、中古品のため、どうぞご了承とご理解の上、ご購入頂ければ幸いです。絵師によるアクリルスダンド付き。10/14追伸：DVDが付いている事を忘れましたので、部屋を片付けてるうちに出てきました。そして、陳情令のメイキング写真もございます。どうぞよろしくお願いします。#博君一肖#王一博#肖战#肖戦#bjyx#陳情令#theuntamed#wangyibo#xiaozhan#ワンイーボー#シャオジャン