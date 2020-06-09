【廃盤】Super Show : Super Junior 1st Concer

【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#SJる#SUPERJUNIOR#K_POPる【廃盤】完全収録！！SuperShow:SuperJunior1stConcertDVDSUPERJUNIOR【廃盤】につき入手困難-入手不可な商品ですので、レアかと思います。この機会をお見逃しなく!!【正規品】(韓国盤)タワーレコードにて購入した正規品です。ご安心下さい。新品にて購入後、2回程再生した中古品。ワンオーナー品です！仕様:リージョンコード＝ALL、字幕:韓国語/中国語/日本語SuperJuniorの初単独コンサート「The1stASIATOURSuperShow」の模様を完全収録したDVDが登場！日本進出も果たし、ますます人気が加熱しているSuperJunior。今作は、彼らが2008年2月22日から24日にかけてソウルのオリンピック公園フェンシング競技場で行ったファースト・コンサートの模様を完全収録。「Twins」、「Don'tDon!」などのヒット曲をはじめ、主演映画「花美男（イケメン）連続ボム事件」の挿入歌「WonderBoy」、『2007WinterSMTown』収録曲「初雪が降る」、新曲「OneLove」などを披露。このほか、SuperJunior-T、SuperJunior-K.R.Yや、各メンバーのソロ・パフォーマンスなどが収録された、彼らの魅力満の内容。特典映像としてメイキング・フィルムも収録。さらに、52ページのフォトブック付き！イェソン/ヒチョル/シウォン/キュヒョン/ウニョク/シンドン/ソンミン/ドンヘ/リョウク/イトゥク※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方やSHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。



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