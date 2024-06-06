★PlayStation4PRO 1TB モンハンCUHJ-10020 おまけ有

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PlayStation4PROプレイステーション4 プロモンスターハンター：ワールドリオレウスエディションCUHJ-10020になります。親戚の家から発掘しました、引っ越しに伴い出品いたします。☆商品特徴☆モンスターハンターのリオレウスが描かれたPS4Pro！☆商品仕様☆品番：CUHJ-10020●メインプロセッサー：Single-chipcustomprocessor●CPU：x86-64AMD“Jaguar”、cores●GPU：4.20TFLOPS,AMDRadeonbasedgraphicsengine●メモリ：GDDR58GB●ハードディスク：1TB×1●外形寸法（幅×高さ×奥行き）：約295mm×55mm×327mm（最大突起含まず）●質量：約3.3kg●光学ドライブ（読み出し専用）：BD6倍速CAV、DVD8倍速CAV●入出力：Super-SpeedUSB(USB3.1Gen1)ポート×3、AUXポート×1●通信：Ethernet(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T)、IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0(LE)●電源：AC100-240V,50/60Hz●消費電力：最大310W●動作環境温度：5℃-35℃●AV出力：HDMI出力端子（4K/HDR出力対応）、光デジタル出力端子その他詳細仕様等は型番「CUHJ-10020」でお調べ下さい。オマケでノーマルコントローラー×1と、DUALSHOCK4充電スタンドCUH-ZDC1Jをお付けいたします！こちらは中古品にります、新品同様をお求めの方・神経質な方はご遠慮ください。動作確認後初期化してあります、写真に無い物は付属いたしません。また、バラ売りも致しません、よろしくお願い致します！h09-07YT