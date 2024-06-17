BTS★MEMORIES 2019

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商品詳細
BTSmemories2019韓国版です。日本語字幕ありませんのでご了承ください。トレカはジョングクになり付属品などは抜けなしです。ディスクは再生しておりませんのでキレイな状態です。◎コメントなし即購入ＯＫです。◎自宅保管で喫煙者はいません。◎神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。BTSRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKバンタン ナムジュン ジン ソクジン シュガ ユンギ ホビ ホソク ジミン ヴィ ブイ テテ テヒョン ジョングク グクバンタンソニョンダン 防弾少年団
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