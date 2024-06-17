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BTS★MEMORIES 2019
商品番号 C99811475444
商品名

BTS★MEMORIES 2019
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 4,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSmemories2019韓国版です。日本語字幕ありませんのでご了承ください。トレカはジョングクになり付属品などは抜けなしです。ディスクは再生しておりませんのでキレイな状態です。◎コメントなし即購入ＯＫです。◎自宅保管で喫煙者はいません。◎神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。BTSRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKバンタン　ナムジュン　ジン　ソクジン　シュガ　ユンギ　ホビ　ホソク　ジミン　ヴィ　ブイ　テテ　テヒョン　ジョングク　グクバンタンソニョンダン　防弾少年団
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