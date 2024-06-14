ポケモン クリスタル 北米版 電池交換済み

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商品詳細
【状態】エタノールで基板を清掃し、新品電池(CR2025)に交換しました。ラベルと外装を新品の互換品に交換しました。その為、ラベルにはホイル紙のような光沢はありません。完璧な商品を求めている方はご購入をお控えください。【発送方法】らくらくメルカリ便で発送します。再利用品で梱包しますので神経質な方はご購入をお控え下さい。
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http://narcologia.ru/goods/approximate180220.html
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