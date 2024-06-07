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WAVE!! ~サーフィンやっぺ!!~ Vol.2『湘南編』
商品番号 H71467807947
商品名

WAVE!! ~サーフィンやっぺ!!~ Vol.2『湘南編』
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,641 円
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商品詳細

WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~Vol.2『湘南編』[Blu-ray]★即購入大歓迎！※多少のお値引きには対応しております！気軽にご相談ください^^サーフィンにすべてを懸ける若者たちを描いた青春アニメ第2巻。文字通り1年中大きな波が海岸を洗い続ける、茨城県の大洗海岸で生まれ育った陽岡マサキは、王子様のような転校生・秋月ショウと出会い、サーフィンにのめり込む。第5話から第8話を収録。
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