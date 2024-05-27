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プレステーション4 グランツーリスモスポーツ
商品番号 D45042451949
商品名

プレステーション4 グランツーリスモスポーツ
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレステ4本体グランツーリスモスポーツソフトセット最近まで使用し正常に動作します。ソフトもお付けしますのでご購入後すぐに遊ぶ事ができます。本体は初期化してます。プレステ4ps4グランツーリスモスポーツ
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