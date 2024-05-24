十六代　永楽善五郎(即全)『交趾松毬』花入

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商品詳細
十六代 永楽善五郎(即全) 『交趾松毬』花入カラー···グリーン種類···宝瓶・花瓶購入してから使用しておらず、かけや割はありません。共箱・共布有り古い物で、骨董商から購入した時から共箱は汚れがあります。長期保管品ですので、商品の状態に関し神経質な方はご遠慮ください。#永楽善五郎#交趾松毬#花入#花瓶
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