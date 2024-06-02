スーパージュニア キュヒョン　SJ トレカ　ウニョク　ドンヘ

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商品詳細
SuperJuniorSJreturns3FANSHIP特典 非売品のため貴重なトレカかと思います。トレカの性質上元々スレや細かな傷など見受けられますので、その点ご理解のほどよろしくお願いいたします。水濡れ折れ防止してメルカリ便で発送即購入可能
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