古い鉄瓶です。刻印無し。

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ご覧頂きありがとうございます！全体的に錆びていますが、縁起の良い柄が入っています。骨董に詳しくないのでご質問等はご遠慮下さい。水漏れ等はありません。(確認済み)写真が全てです。付属品はありません。欲しい方いましたら是非ご検討よろしくお願い致します。