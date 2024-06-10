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古い鉄瓶です。刻印無し。
商品番号 S52782777525
商品名

古い鉄瓶です。刻印無し。
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！全体的に錆びていますが、縁起の良い柄が入っています。骨董に詳しくないのでご質問等はご遠慮下さい。水漏れ等はありません。(確認済み)写真が全てです。付属品はありません。欲しい方いましたら是非ご検討よろしくお願い致します。
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