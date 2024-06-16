TAKKEN士　2023 宅建士　基本テキスト　分野別過去問題集　TAC出版

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TAC出版 わかって合格る宅建士TAKKEN士2023年度版基本テキスト分野別過去問題集※分割売却はできません。【テキスト・問題集】・中古 購入後、2、3回使用のほぼ未使用に近い商品になります。蛍光マーカーでのライン引きなどはございません。◆神経質な方はご遠慮くださいませ◆お値下げ不可(複数ご購入でも不可)☆最終お値下げ価格のため、価格変更はございません。※お値段交渉のコメントは返信できません◆即買い大歓迎です。※トラブル回避のため、返品返金はお断りさせていただきます。#TAC宅建士講座#TAC_宅建士講座#本#社会／一般