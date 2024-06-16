バイオハザード RE:4 コレクターズエディション PS5版 限定 入手困難

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商品詳細
PS5バイオハザードre4コレクターズエディションの出品になります。ゲームソフト以外は全て未開封、未使用品です。デジタルコードは使用済み。完全受注生産で現在は手に入らない希少品の為、お探しの方はこの機会をお見逃し無く！！初期傷等少しでも気になる方は購入をお控え下さい。すり替え、抜き取り被害防止の観点より返品不可になります。バラ売り不可。ペット・喫煙なし※ソフト不要の場合は5000円引きとなります。 値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/forthcoming814892.html
http://narcologia.ru/goods/assessor556503.html
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