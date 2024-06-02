宮崎駿　イメージボード集　初版

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商品詳細
宮崎駿イメージボード集 HYAOMIYAZAKIIMAGEBOARD昭和58年の初版第一刷宮崎駿によるラフスケッチ、鉛筆メモもののけ姫 ナウシカ ラピュタなど経年による背表紙ダメージがあります。裏表紙や表紙 すこし汚れがみられますが中身は破れなどはありません。神経質な方や完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。古い資料ですのでご理解ください。
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