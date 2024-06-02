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宮崎駿　イメージボード集　初版
商品番号 J62626585593
商品名

宮崎駿　イメージボード集　初版
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,177 円
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商品詳細

宮崎駿イメージボード集　HYAOMIYAZAKIIMAGEBOARD昭和58年の初版第一刷宮崎駿によるラフスケッチ、鉛筆メモもののけ姫　ナウシカ　ラピュタなど経年による背表紙ダメージがあります。裏表紙や表紙　すこし汚れがみられますが中身は破れなどはありません。神経質な方や完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。古い資料ですのでご理解ください。
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