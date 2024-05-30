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新品　レスポートサック 2434　ポケモン　ドット　軽量　sショルダーバッグ
商品番号 G22929882872
商品名

新品　レスポートサック 2434　ポケモン　ドット　軽量　sショルダーバッグ
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeSportsac　×　Nintendoレスポートサック　ポケモン　任天堂コラボ　2434　ショルダーバッグ新品未開封　タグ付き　大人気ドット柄【サイズ】タテ14cmxヨコ21cmxマチ8cm【ポケット】✕4(外側2/内側2)【重量】130g【ショルダー】全長:131cm取手は付きません軽量、防水、耐摩耗性、洗濯可能軽くて使いやすい小さめショルダーバッグ★100円引きで専用お作りいたしますコメントください細かい仕上がりを気にされる方のご購入はお控え頂きますようお願い致します　#レスポ#ポケモン#Nintendo#任天堂#pokemon#LeSportsac#コラボ#リュック#レア#ドット
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