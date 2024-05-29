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CNBLUE ヨンファ写真展[사색4色] 入場特典トレカG
商品番号 B38711913288
商品名

CNBLUE ヨンファ写真展[사색4色] 入場特典トレカG
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2018年に韓国で開催された、ヨンファ写真展[사색4色]の入場特典のトレカで、ランダム配布されたうちの1枚となります。★海外製品になりますので、初期からの傷やスレがある場合がございます。　ご理解の上ご購入よろしくお願いします。★折れ防止および防水対策をしてメルカリ便にて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome762143.html
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