CNBLUE ヨンファ写真展[사색4色] 入場特典トレカG

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2018年に韓国で開催された、ヨンファ写真展[사색4色]の入場特典のトレカで、ランダム配布されたうちの1枚となります。★海外製品になりますので、初期からの傷やスレがある場合がございます。 ご理解の上ご購入よろしくお願いします。★折れ防止および防水対策をしてメルカリ便にて発送いたします。
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http://narcologia.ru/goods/displease107131.html
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