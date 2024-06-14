新世紀エヴァンゲリオン　DVD-BOX

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商品詳細
新世紀エヴァンゲリオン DVD-BOX2007Editionとなります内容品⚪︎11枚組（ケースは6つ）その他⚪︎外ケース、内ケース、DVD裏側に傷があります⚪︎経年劣化の為、内ケースの赤塗料が触った際に手につきます表紙裏側に赤塗料がついてます⚪︎再生確認済み◎美品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮お願いします
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