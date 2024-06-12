PS3本体250GB+ソフト5点 CECH-4200B 即購入可

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商品詳細
☆動作確認済、初期化済コントローラー充電OKシステムアップデート日付23/9/29□発送物・PS3本体/電源ケーブル/HDMIケーブル・ワイヤレスコントローラー/充電コード・外箱/説明書/ゲームソフト5点※ワイヤレスコントローラー本体\u0026HDMIは非純正、AVマルチケーブルは付属無□ソフト5点内訳・グランツーリスモ6・メタルギアファントムペイン・ドラクエビルダーズアレフガルド(説無)・頭文字D・ライトニングリターンズ型番：CECH-4200B2013年9月発売。3000シリーズに比べ25%小型化、20%軽量化、省エネ化発熱量低下。#PS3#PS3本体#ソニー#SONY
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