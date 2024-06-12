プレイステーション5

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商品詳細
SONYプレイステーション5本体ディスクドライブ付きモデルCFI-1200A01[825GB]PS5playstation5今年6月購入。使用時間10時間未満。ほぼ新品に近いです。購入時保証書用の購買証明書の写真を添付致します。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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