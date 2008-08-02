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商品詳細
スタジオジブリ レイアウト展 図録 10刷ページに汚れや折れ等はありません。裏表紙に細かいキズや日焼け、角折れがあります。もし見落としありましたら申し訳ありません。素人検品かつ長期自宅保管品であることをご了承のうえでご購入お願いいたします。
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