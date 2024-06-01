YEN RECORDS 卒業記念アルバム + CAMPYEN ポスター冊子

YENRECORDS卒業記念アルバム+CAMPYENポスター冊子YENは1982年から1985年まで活動したYMOの細野晴臣と高橋幸宏がアルファレコード内に立ち上げたレコードレーベルです。こちらは1985年5月に発売されたYENレーベル所属アーティストによるコンピレーションアルバムです。1枚目はYENレーベルのアーティスト全員参加による新曲「また会う日まで」と「PLATONICSTOCHASTIC騒音譚詩」を収録。2枚目は各アーティスト自身が1曲ずつ選び、リミックス\u0026ニューレコーディングバージョンの形で15曲が収録されています。参加アーティストイエローマジックオーケストラ立花ハジメサンディー\u0026ザ・サンセッツゲルニカ越美晴（コシミハル）イノヤマランド太田螢一上野耕路高橋幸宏劇団スーパーエキセントリックシアターテストパターン戸川純インテリア小池玉緒細野晴臣ジャケット、カードに経年劣化のヤケ、シミがあります。盤につきましては主観ですが良い状態だと思います。写真に写っている物で全てです。もうひとつの商品はY.M.O./立花ハジメSHIBU-OJI-TAI(CAMP-YENSUMMER)レコードジャケットに入ったポスター型の冊子です。レコードではありません。片面は細野晴臣、高橋幸宏、立花ハジメが写る白黒ポスター、裏面はYENアーティストのジャケット、'83Y.M.O.の7THアルバム\"浮気なぼくら\"の別カットの写真、'83立花ハジメ2ndソロアルバム\"Hm\"の別カットの写真、そして細野、高橋によるコメントが記載されています。いずれもかなり年数が経っている商品ですので、完璧な状態をお求めの方、状態にこだわりがある方は購入をお控え下さいませ。中古品にご理解のある方のご購入をお願い致します。



V.A. / YEN卒業記念アルバム - キキミミレコード



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YENレーベルポスター | domyzglowa.pl



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