レスリー・チャン写真集他５冊セット

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どれも本品のみで美品です。①写真集「レスリー」外箱に写真3・4の汚れ?がありますが、実際は写真より薄く目立ちません。②写真集「慶」レスリーインチャイナ③2000年PASSIONTOURパンフレット写真5・6がそれぞれの表・裏④写真集「theOneandOnly」⑤写真集「スクリーン・デラックス」レスリー・チャンどれも大切に保管してきたものです。素人の長期保管であることをご理解いただけます方にご購入お願い致します。お値下げ・バラ売りは考えておりません。よろしくお願いいたします。