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『新世紀エヴァンゲリオン』プレミアムエディション 付き　全巻セット
商品番号 W15508026794
商品名

『新世紀エヴァンゲリオン』プレミアムエディション 付き　全巻セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『新世紀エヴァンゲリオン』全14巻の完結セットです。13巻と14巻はPremiumEditionの特装版です。※写真に写っているものが全てです。素人管理の中古品で、経年相応の劣化（焼け・シミ・汚れ・折れ・色あせなど）がある場合がございますので、状態は画像にてご確認ください。読めれば良いというかた向けですので、予めご理解ください。ビニール梱包し、匿名配送にて発送いたします(ヤマト運輸↔日本郵便　予告なく変更する場合がありますが了承ください)↓他にもいろいろ出品しております。#Polnareffreiwaまとめ買いには、浮いた送料分お値引きさせていただきます。よろしくお願いします^^
http://narcologia.ru/goods/freshman417656.html
http://narcologia.ru/goods/composite877054.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture216341.html

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