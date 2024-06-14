★DS★甲虫王者ムシキング スーパーコレクション 外箱 カードリーダー付き

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★管理番号【23091023EU】★商品状態外箱、ケース、ソフト、カードリーダーに経年の傷、汚れ等があります。外箱の一部に使用感があります。説明書は経年の使用感があります。ソフト、カードリーダー共に動作確認済みです。あくまでも中古品とご理解の方の購入をお待ちしています。★発送詳細発送は基本的にゆうゆうメルカリ便での発送となります。（不着の保証、追跡あり）★その他クレーム等については受取評価後に連絡されても対応できませんので、ご連絡は受取評価前にお願いします。ご質問等はお気軽にご連絡下さい（仕事のため遅れることがあります）即購入OKです。