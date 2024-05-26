『Tiny Angele』 油絵 原画 一点物 アート 裸婦画

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F4サイズ333×242mmの木枠に張っているキャンバスに描かれています。額縁は付属しますが、在庫のあるものになりますので見本写真と異なる場合がございます。ご了承ください。油絵の特性上、写真の見本と実物で色合いが異なって見えることがあります。ご了承ください。他にも似た作品をお探しの方は#Kagariアートをご覧下さい。以下説明文深い哀れと情熱に彩られた『TinyAngele』。少女の裸体を描いたこの油絵は、独特な雰囲気と色気を持っています。彼女の顔に浮かぶ苦悶の表情からは、一筋の涙もこぼれているように見えます。この作品を眺めると、あなた自身も彼女の心の底に触れたような感覚にとらわれるでしょう。絵画の種類...油彩画・油絵主題...人物・肖像主な画材...油彩絵の具#油絵#油彩画#インテリア#アート#イラスト#家具#原画#スピリチュアル#開運#幸運#Kagariアート