ファイナルファンタジー16 デラックスエディション

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商品詳細
スクウェアエニックスのe-STOREにて予約して購入した、FINALFANTASY16のデラックスエディションです。他に未プレイのゲームがあり、しばらくプレイする時間がなさそうなので、出品致します。内容は以下です。・ゲームソフト本体・特製アートスチールブックケース・ワールドマップグラフィッククロス・e-store特典のオリジナルメタルトレイ・インゲームアイテム「ブレイブハート」、「ケットシーのラッキーチャーム」箱も未開封なので、中身は見ていません。喫煙はありません。包装シートに包み、ネコポスにて発送予定です。
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