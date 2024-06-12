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ファイナルファンタジー16 デラックスエディション
商品番号 J41324999763
商品名

ファイナルファンタジー16 デラックスエディション
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スクウェアエニックスのe-STOREにて予約して購入した、FINALFANTASY16のデラックスエディションです。他に未プレイのゲームがあり、しばらくプレイする時間がなさそうなので、出品致します。内容は以下です。・ゲームソフト本体・特製アートスチールブックケース・ワールドマップグラフィッククロス・e-store特典のオリジナルメタルトレイ・インゲームアイテム「ブレイブハート」、「ケットシーのラッキーチャーム」箱も未開封なので、中身は見ていません。喫煙はありません。包装シートに包み、ネコポスにて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/septet260219.html
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