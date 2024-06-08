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SONY CUH-1100A VRセット ソフト4本付き プレステ4 本体
商品番号 B44810846028
商品名

SONY CUH-1100A VRセット ソフト4本付き プレステ4 本体
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【商品】PS4本体VRセットソフト4本【動作】動作確認済みです※コントローラーは消耗品となりますので、不具合が出ましても対応致しかねます【状態】ややキズあり【付属品】画像のものが全てです【梱包】プチプチ、ダンボールなどに包んでの梱包を行います。また、リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。【注意事項】※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像をご確認の上、ご購入下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse382126.html
http://narcologia.ru/goods/freshman827356.html
http://narcologia.ru/goods/unusable63774.html
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