16dソフビコレクション グレート・ムタ[90's白ペイントVer.HAO

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:グレートムタ 白ペイントverブランド・メーカー：16dソフビ先日、惜しまれつつ引退した武藤敬司の分身グレートムタの白ペイントverです限定ですので16dソフビで有りがちな再販はございません。たぶん‥いや有ったら詐欺ですね 笑【商品の状態】使用状況:未開封、未使用注意事項:初期の細かいスレ等はご了承下さい。ヒール妖術戦士！悪魔が来たりて霧を吹く。グレート・ムタ見参！90'sリングを毒霧で染めた東洋の神秘再び...激似コレクション！闇あるところにムタ現わる。『天か悪魔か...グレート・ムタ見参！！』89年のアメリカ衝撃デビュー！90年代の日本マット界で絶大な人気を誇った”悪の化身”グレート・ムタがソフビで登場！！原型師はアスリートフィギュア界のレジェンドHAO氏が手掛け、メーカー・ジュウロクホウイが新たに繰り出す、価値ある激似ソフビシリーズ！！世界が恐れる悪魔忍者...ヒールレスラー革命戦士！忍者の如く閃光妖術でマット上を異次元ファイト！_________地獄からの使者なのか。ムタに睨まれたら最後...悪の狼煙”毒霧”攻撃により戦意喪失！！泣く子も黙らせる、赤塗りのヒール『グレート・ムタ』！あの悪のペイント、コスチューム、毒霧ポーズまで完全再現！！【その他】不明点はご質問ください。スケール···1/18