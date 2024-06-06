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YAMAHA マレット2本ずつ　計4本セット
商品番号 G35973658489
商品名

YAMAHA マレット2本ずつ　計4本セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAMV-6050/VSYAMAHAMV-6040/S使用してなく保管していたため出品させて頂きます。グリップが巻かれていますが劣化している為外して何着いていない綺麗な状態にして発送させて頂きます。ヤマハ打楽器percussion
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful953251.html
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