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THE RAMPAGE 神谷健太 クッション
商品番号 F95757252374
商品名

THE RAMPAGE 神谷健太 クッション
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神谷健太さんのLAFIESTAデザインのクッションです。袋から出してないので本体の汚れはありませんが袋は経過年数による劣化が見られます。1度人の手に渡ったものですのでお気になさる方はご購入をお控えください。多少の値下げ検討いたします。
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