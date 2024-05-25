ドリームキャスト本体✕２台・ゲームワークス・Rコン・デイトナ・アウトトリガー特売

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ちょいレア 鈴木裕GAMEWORKSがメインです。めちゃ遊べるハングオン・アフターバーナー・アウトランスペースハリアー・パワードリフト夢の5本セットソフトと、鈴木裕とAM2研 開発資料豪華本になります。メーカーサイドでここまで熱い豪華本(ソフト？)はちょっとなかったですよね。これに可動チェック済ドリキャス本体2台可動チェック済 レーシングコントローラー1台チェック済 デイトナ2001ソフトもつけますのでとにかく、アウトラン、パワードリフト共々遊び倒し頂けるようになってます。 加えて、あんま関係ないけど皆さんの大好きなアウトトリガーをついでにセットしておきました。バラ売りはできませんので、ご無理お願いする分、セット価格で、ぐっと安くしたつもりです。ドリキャス本体は一台でもよかったのですが、最初から出品するつもりだった、色が白くてキレイな方がちょっと引っ掛った音がするのが気になったので(それでも2時間ほどトラブルなしで遊べました)念のため、色は悪いが作動にまったく心配ない本体をもう一台つけときました。これでバリバリ遊べると思います。2台で一台分のお値段にしております。※ノーマルコントローラー✕1個(少しヘタってます)電源プラグ・AVコードは一台分だけつけますがおまけ程度にお考えください。スペシャルおまけはタイピングオブザデッドのソフトと専用キーボードセットです。とてもキレイだと思うのですがおまけなので未チェックです。ご承知かと思いますが古い商品で、経年は前提です。本体も2台ご用意、ジャンク品はありませんが突然動かなくなる可能性もあります。到着後はノークレームノーリターンになります。慎重にご判断下さい。値引き交渉もちろん歓迎ですが即買い様はもっと歓迎ですので、交渉中でも即買い様を優先させていただきます。 傷まないように丁寧な箱梱包で発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。