【ザ・ワールド・オブ・ゴールデン・エッグス】DVD WiIソフトセット

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商品詳細
【ザ・ワールド・オブ・ゴールデンエッグス】DVDWiiソフトセットです。【商品】・DVDvol.1〜4(1と2はステッカー付)・DVDNISSANNOTEコラボ・Wiiザ・ワールド・オブ・ゴールデンエッグス ノリノリリズム系 NISSANNOTEオリジナルバージョン・DVDBOXシーズン2リミテッドエディション(シーズン2DVD2枚、特大豪華ブックレット、大判ポストカード、大判ステッカー、ロゴTシャツ、12インチレコード)【商品状態】DVDvol.1〜4は全てパッケージ擦れやキズ等ダメージがあります。DVDvol.1〜4はディスクに細かなキズがあります。※動作確認は大丈夫でした。DVDNISSANNOTEコラボとWiiソフトはディスクキズ等はありません。DVDBOXリミテッドエディションは全て未使用の為キズも無くキレイな状態です。(外のパッケージは擦れなど細かなキズがあります。)あくまで中古品の為、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控え下さい。
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