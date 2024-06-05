FENDER SCANDALストラップ2点セット



SCANDAL Signature Strap



2023年最新】scandal ギターの人気アイテム - メルカリ



Fender フェンダー 楽器用USA製レザーストラップ SCANDAL Signature Strap, White



Fender（フェンダー）からSCANDALのシグネチャーストラップが発売 ...



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数あるオークションの中からご覧いただき有り難うございます。FenderSCANDALストラップ2点セット、使う機会が減ってきた為、出品致します。友達等とシェアしてみては以下がでしょうか(*・ω・)ノ・商品状態中古品になります。(写真のものが全てです)・モノグラムWhite/Black、Yellow/Black、使用に伴うストラップ取付穴の広がり、折目、ロゴの削れ(Yellow/Blackのみ)等の使用感見られる状態です。重要点フリマという場での取引につき、一切の保障は致しません。記載以外の不具合や問題が生じても保証できません。問題があっても部品取りや修理などをベースに用途を見出せる方のみ入札に参加ください。落札後の商品に対する見解の相違によるクレームや一方的な返品の要求も一切お受けいたしません。細かな事を気にされる方、神経質な方の入札はご遠慮ください。上記の内容、注意事項に必ずご了承頂ける方のみ御入札ください。また、落札後48時間以内に手続き（取引連絡）を行ってください。入金は落札後3日以内を厳守できる方のみ入札ください。できない場合には取消をさせていただきますので予めご了承下さい。着日、時間の指定は可能な限りはお応えしますが、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。発送期間は、概ね入金確認後、1～5日いただいておりますのでよろしくお願いいたします。商品受け取りの際には、お手数とは思いますが、早期の受取り連絡をよろしくお願いします。長文で失礼いたしましたが、気分良く取引したいので何卒ご了承ください。