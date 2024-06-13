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讃岐一刀彫 山中象堂 へたり達磨
商品番号 K44359783155
商品名

讃岐一刀彫 山中象堂 へたり達磨
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

讃岐一刀彫山中象堂へたり達磨です。横幅約２７cm高さ約１４cmめだった傷汚れはないと思いますが、少しだけ水のシミがあります。写真３枚目左側をご確認ください！気にされるかたはご遠慮願います。台(傷はあります)にしているものが必要でしたら+300円でお付けしますのでお申し付けください！
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