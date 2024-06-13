讃岐一刀彫 山中象堂 へたり達磨

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商品詳細
讃岐一刀彫山中象堂へたり達磨です。横幅約２７cm高さ約１４cmめだった傷汚れはないと思いますが、少しだけ水のシミがあります。写真３枚目左側をご確認ください！気にされるかたはご遠慮願います。台(傷はあります)にしているものが必要でしたら+300円でお付けしますのでお申し付けください！
http://narcologia.ru/goods/choice896085.html
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