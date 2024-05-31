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【裁断】刑事控訴審の理論と実務〔第２版〕ほか2冊
商品番号 S22619092275
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【裁断】刑事控訴審の理論と実務〔第２版〕ほか2冊
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 4,200 円
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商品詳細

以下3冊のおまとめです。【裁断】裁判官と弁護士で考える保険裁判実務の重要論点【裁断】取締役・取締役会の法律実務Q\u0026A〔第2版〕【裁断】刑事控訴審の理論と実務〔第２版〕★いずれもページがバラバラの裁断済みのもののため状態が悪いとしています。確認する限り書き込み等はありませんが上記ご理解の上でご購入ください。丁寧に扱ってはいますが細かい点をお気にされる方はご遠慮ください。
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