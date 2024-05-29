ニンテンドー3DS ミスティピンク 3ds本体

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商品詳細
ニンテンドー3DSミスティピンク3ds本体3ds本体、タッチペン、充電器のセットです。ソフトは付属しておりません。正常動作確認済み（写真2）ボディにワレや傷、裏面スレございます、画面はおおむね綺麗な状態で動作も問題ありません。必ず商品写真で状態確認の上ご購入願います。宜しくお願い致します^_^#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体#3ds本体
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