メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ プレミアムパッケージ PS4版

メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズプレミアムパッケージPS4版内容・メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズプレミアムパッケージPS4版・フィギュア（リボルテックヤマグチNo.EXスネークMGSVグラウンドゼロズVer.）※フィギュアはメタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズに登場するネイキッドスネークです。・『メタルギアソリッドピースウォーカー』ノベライズ限定仕様「メタルギア」シリーズのアートディレクター新川洋司描き下ろしイラストによる特別仕様のBOXに同梱したプレミアムな限定版です。フィギュア、小説は未使用。個人保管の為、外箱には擦り傷などがついています。状態にご納得頂ける方のみご購入ください。#メタルギアソリッドV#グラウンド・ゼロズ#プレミアムパッケージ



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