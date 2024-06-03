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メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ プレミアムパッケージ PS4版
商品番号 B70821187323
商品名

メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ プレミアムパッケージ PS4版
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズプレミアムパッケージPS4版内容・メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズプレミアムパッケージPS4版・フィギュア（リボルテックヤマグチNo.EXスネークMGSVグラウンドゼロズVer.）※フィギュアはメタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズに登場するネイキッドスネークです。・『メタルギアソリッドピースウォーカー』ノベライズ限定仕様「メタルギア」シリーズのアートディレクター新川洋司描き下ろしイラストによる特別仕様のBOXに同梱したプレミアムな限定版です。フィギュア、小説は未使用。個人保管の為、外箱には擦り傷などがついています。状態にご納得頂ける方のみご購入ください。#メタルギアソリッドV#グラウンド・ゼロズ#プレミアムパッケージ
http://narcologia.ru/goods/calling22950.html
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