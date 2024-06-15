BTS WINTER PACKAGE 2021 ウィンパケ

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⚠️プロフィール必読BTSのウィンパケ2021です。JPFCにて購入。ランダムトレカ、ランダムフィルムフォトどちらもジミンです。アウトボックスはシュリンクも残したまま暗所にて保管しておりました。裏側は破れていますが、シュリンクから出していません。状態はいいと思います。DVD2.3回ほど再生しました。海外製品のため、初期傷等ある場合がございます。完璧をお求めの方は御遠慮ください。FC1次で購入しているため、初回生産限定のフォトステッカーも付いています✨大変人気で3次販売まで至った商品です。最近ARMYになられた方、この機会にいかがでしょうか✨[SPEC]1.POUCHサイズ:255*338*25mm/about13inch2.WAPPEN(totalof11ea)TitleWappen/1個SymbolWappen/1個ArmyWappen/1個PhotopocketWappen/1個SnowmanWappen/7個1セット3.PHOTOBOOKサイズ:210*297mm/204p4.MAKINGDVDアスペクト:NTSC16:9WIDESCREENCOLOR音声:DIGITALSTEREO字幕:韓国語/日本語リージョンコード:2DURATION:about107mins5.4X6PHOTOSETサイズ:102*152mm/7枚1セット6.MINIPHOTOBOXサイズ:64*94mm/1個AccordionPhotoStand/1個MessageCard/1枚7.MINIPOSTERSETサイズ:170*230mm/2枚1セット8.6-CUTFILMPHOTOサイズ:97*190mm/RANDOM1枚9.PHOTOCARDサイズ:54*86mm/RANDOM1枚10.PHOTOSTICKER(FIRSTPRESSONLY)サイズ:120*170mm/1枚BTSウィンパケジミントレカ