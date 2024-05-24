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【動作品】② Roland ローランド　PD-120 pad 電子ドラム タム
商品番号 R33617105584
商品名

【動作品】② Roland ローランド　PD-120 pad 電子ドラム タム
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,922 円
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商品詳細

【商品名】Rolandローランド　PD-120pad電子ドラムタムRoland商品#ゼリーローランド他にも出品中です！【状態】●動作確認済み●使用に伴う傷ありますが、まだまだご使用可能です。【付属品】●取扱説明書【商品説明】　●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻
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