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北尾 春道【 日本建築案内　全5冊】
商品番号 E45670084181
商品名

北尾 春道【 日本建築案内　全5冊】
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,128 円
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商品詳細

北尾春道著【日本建築案内　全5冊】セットです。各1962，3，4年刊・18x19ｃｍ・裸本。＜関東/奈良(上/下)/関東・東北・北海道/京都＞ヤケ・ヨゴレ、数か所引き線ありますが、本自体はしっかりしています。＃堀口捨己、吉田五十八、村野藤吾、吉村順三、中村外二、茶室建築、数寄屋、日本庭園＃
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