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年始にブックオフで購入しました。読まないまま保管していたため出品します。全体的に綺麗な方かと思いますがあくまでも中古品なので神経質な方はお控えください。質問等ありましたらコメントください。大幅な値下げは返信致しません#るろうに剣心#全巻#漫画