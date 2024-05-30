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WiiU本体+proコン　ゼルダの伝説ソフトセット
商品番号 X87061326332
商品名

WiiU本体+proコン　ゼルダの伝説ソフトセット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 9,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WiiU本体+WiiUProコントローラー+付属ケーブル（※本体の付属に付きましては画像を参考にして下さい。それ以外のものは付属しておりませんので、ご確認をお願い致します。）ゼルダの伝説　風のタクトHDゼルダの伝説　トワイライトプリンセス　HD※本体の表面にキズがあります。白なのであまり目立ちません。状態については画像を参考にしてください。※本体、ゲームソフト共に動作確認済み。※ソフトのセットのみの販売もしていますので、プロフィールの方から商品をご確認ください。※送料がありますので、値下げはご遠慮頂きますようお願い致します。素人による保管、検品の為完璧な美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。他のアプリでも出品している為、ご購入の際はコメントの方をお願い致します。#任天堂#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲームソフト#ゼルダの伝説#風のタクト#トワイライトプリンセス
http://narcologia.ru/goods/browse367091.html
http://narcologia.ru/goods/influenza716093.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion56478.html
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