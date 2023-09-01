8月30日購入新品未開封PlayStation 5 (CFI-1200A01)

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商品詳細
新品未使用プレイステーション5本体CFI-1200A01プレステPS5PlayStation5(CFI-1200A01)型番:CFI-1200A01通常版ディスク搭載モデル●状態新品未開封、新品未使用購入日、2023.8月29日3年間長期保証付きです。ネットでの購入ですので、納品書をお付けいたします。商品購入欄に中古は別で購入というとこがありましたので、こちらは新品未開封のものになります。購入時にも中古とは一切書いていませんでした。写真を撮るため、届いてからダンボールを開けただけですので、このまま閉めて発送致します。初期傷や、初期不良などがあった場合はこちらがは一切責任を負いません。保証書がありますので、そちらにお問い合わせお願いします。送金、返品不可発送は9月2日が最短となります。#CFI-1200A01#プレステ5#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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